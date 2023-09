Drei Personen verletzt Zwei Motorräder in Unfall verwickelt: Ehepaar musste ins Krankenhaus Mariazell - Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern haben sich gestern Nachmittag, am 13. Juni, in Mariazell drei Personen verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) SYMBOLFOTO © ÖRK / LV NÖ / Lukas Hürner

Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L112 von Mariazell kommend in Richtung Zellerrain. Am Sozius befand sich die 66-Jährige Gattin des Fahrers. Zeitgleich fuhr ein 65-Jähriger aus Niederösterreich mit seinem Motorrad hinter dem Ehepaar. Dass das Ehepaar nach links in eine Einfahrt abbog, bemerkte der nachfahrende Motorrad-Lenker zu spät.

Ehepaar wurde ins Krankenhaus gebracht

In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei alle Beteiligten zu Sturz kamen. Das Ehepaar erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurden die Eheleute ins Landesklinikum Scheibbs (Niederösterreich) gebracht. Der 65-Jährige konnte nach der Erstbehandlung in häusliche Pflege entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.