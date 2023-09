Starte mit dem Team am 23. Juni in die Saison: Sommer-Opening: Alpen Adria Genuss­tour im Restaurant Milo! Villach - Am Freitag, dem 23. Juni, ist es soweit: Das Restaurant Milo startet mit coolen Beats und genauso coolen Drinks in die Saison. Sichert euch jetzt eure Plätze, wenn Tapas und Wine Tasting auf ein fulminantes Sommerprogramm treffen. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (295 Wörter) Werbung Restaurant Milo: Auf einer der schönsten Sonnenterrassen Villachs erwartet euch heuer ein Sommerprogramm der Extraklasse! © Restaurant Milo

© Restaurant Milo

Summer-Opening „Alpen-Adria-Genusstour“

Die sommerliche Live-Eventserie des Restaurant Milo im Hotel Seven geht in die erste Runde! Am 23. Juni ab 18 Uhr startet die „Alpen-Adria Genusstour“. Das Team rund um Küchenchef Armin Gupf serviert euch schmackhafte Häppchen, Tapas und Co. vom Kärntner Laxn über Huchen und Vongole bis hin zu Branzino – dazu gibt es tolle DJ-Beats. Des Weiteren erwarten euch exquisite Weine von ausgewählten WinzerInnen, die es zu verkosten gibt, und namhafte regionale ProduzentInnen verzaubern euch mit genussvollen Köstlichkeiten, darunter: Irene Fonda´s Fischzucht aus Piran, Markus Payr´s Fischzucht aus Sirnitz, Gregor Lisjak´s Olivenöl aus Koper, Istra Gourmet aus Villach, Destillerie Jesche aus Treffen, Kaffeerösterei ELLA aus Villach! Eine hauseigene Prosciutto- & Parmesanverkostung rundet das Spezialitätenangebot ab. Für nur € 79,– pro Person seid ihr bei diesem Sommerevent der Extraklasse im Restaurant Milo dabei! Sichert euch jetzt eure Plätze!

Geschäftsführer Dean Aleksic (links) und Küchenchef Armin Gupf freuen sich auf die abwechslungsreiche Sommersaison. © Restaurant Milo Das Interieur des Restaurants besticht durch ein gut durchdachtes Konzept, das eine wohlige Atmosphäre versprüht. © Restaurant Milo Eine der wohl schönsten Sonnenterrassen in Villach erwartet euch in Kleinsattel im Restaurant Milo. © Restaurant Milo Verschiedene FischproduzentInnen aus dem Alpen-Adria-Raum werden ihre Kreationen beim Milo-Sommeropening präsentieren. © Restaurant Milo Wer schon länger kein saftiges Steak mehr verspeist hat: Die "Licenced to Grill"-Abende im Restaurant Milo werden euch rundum verwöhnen.

Weine aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum!

Edle Tropfen erwarten euch beim Wine Tasting: Prosecco vom Weingut Col de Mez aus Soligo, Italien; Weingut Prelac aus Momjan, Istrien; Weingut Altenburger aus Jois, Burgenland; Weingut Albafiorita aus Latisana, Italien. Seid schnell und sichert euch jetzt eure Plätze, damit auch ihr bei einem der Termine der Alpen-Adria-Genusstour im Restaurant Milo in Kleinsattel dabei seid! Lasst euch dieses kulinarische und unterhaltsame Sommerprogramm auf einer der schönsten Sonnenterrassen im Villacher Raum nicht entgehen. Das wird eine unvergessliche Sommersaison: Von Juni bis September erwarten euch ganz besondere Events! Die Daten zu den exklusiven Summer-Vibes, den Fish- & Music-Abenden sowie zum Barbecue-Abend “Licenced to Grill” mit coolen Drinks und genauso coolen Beats findet ihr in der Infobox sowie auf der Homepage! Das Team des Restaurant Milo rund um Geschäftsführer Dean Aleksic freut sich darauf, den Sommer mit euch einzuläuten!

SICHERT EUCH EURE PLÄTZE! Es gibt nur eine begrenzte Zahl an Reservierungen. Sichert euch jetzt euren Platz für das große Sommeropening am Freitag, dem 23. Juni 2023, im Restaurant Milo in Kleinsattel!

Telefonisch unter +4242 37000 710 oder per Mail unter [email protected]