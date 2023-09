Experte auf seinem Gebiet LKH Villach: Armin Birner ist neuer Chef der Psych­iatrie Villach - Armin Birner (40) ist seit 1. Juni 2023 neuer Abteilungsvorstand der Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin im LKH Villach. Er ist der Nachfolger von Christa Rados. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (239 Wörter) Seit 1. Juni ist Armin Birner neuer Chef der Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin im LKH Villach. © Jasmin Lopez Photography

Nach seinem Studium in Graz war Armin Birner viele Jahre an der Universitätsklinik Graz tätig. Während seiner Ausbildung absolvierte er zudem einen sechsmonatigen Forschungsaufenthalt am „Centre for Brain and Mental Health Research“ an der University of Newcastle in Australien. Zuletzt zeichnete Birner als erster Stellvertretender Klinikvorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Graz verantwortlich.

Neuer Experte in Villach

Als Primarius für das Landeskrankenhaus Villach hat er sich entschieden, „um einerseits Führungsverantwortung zu übernehmen“. Andererseits „war ich sicher, dass ich von Christa Rados eine Abteilung mit guten Strukturen und hoher fachlicher Expertise übernehmen werde.“ Expertise einbringen Birners Schwerpunkte sind unter anderem therapieresistente Depressionen und bipolare-affektive Störungen. „Meine Expertise auf diesen Themenfeldern werde ich auch in Villach einbringen. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, gemeinsam mit meinem kleinen aber tatkräftigen Team“, sagt der neue Primarius. Birner will eng mit anderen Berufsgruppen wie Psychologen, Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten oder auch der Pflege zusammenarbeiten.

Ausbildung und Wertschätzung

Was ihm ein wichtiges Anliegen ist: „Die Ausbildung der nachkommenden, jungen Ärztegeneration“ sowie die „Wertschätzung der Fach- und Oberärzte.“ Eine gute Work-Life-Balance, flache Hierarchien und vor allem Klarheit und Transparenz mit nachvollziehbaren Entscheidungen stehen für ihn im Mittelpunkt. Um der Bevölkerung stets Diagnostik und Therapien am aktuellen Stand der Forschung anbieten zu können, stellen für den Mediziner zudem die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung zentrale Säulen dar.