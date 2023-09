Bis zu 6.000 Euro profitieren Unschlagbare Preis­vorteile bei Eisner Auto: Jetzt zugreifen! Kärnten - Eisner Auto präsentiert fantastische Gelegenheiten, um deinen Traumwagen zu unschlagbaren Preisen zu ergattern! Eisner Auto bietet exklusive Sonderkonditionen für ihre Tageszulassungen von insgesamt 60 Fahrzeugen. Mit diesen Angeboten kannst du von beeindruckenden Preisvorteilen von bis zu 6.000 Euro profitieren, je nachdem, welches Modell du wählst. Es ist jedoch ratsam, schnell zu handeln, da diese Angebote nur gültig sind, solange der Vorrat reicht! von Alina Gursch 5 Minuten Lesezeit (611 Wörter) Werbung Sichere dir jetzt dein Traumauto zu unschlagbaren Preisen! © 5min.at

Ergreife jetzt die Chance, dein Traumauto zu unglaublich günstigen Preisen zu erwerben. “Bei Eisner Auto bieten wir exklusive Sonderkonditionen für unsere begrenzte Auswahl von 60 Tageszulassungen. Je nachdem, welches Modell du auswählst, kannst du von erheblichen Preisnachlässen von bis zu 6.000 Euro profitieren“, erläutert Gottfried Urban, Verkaufsleiter bei Eisner Auto in Wolfsberg. Beeile dich, denn diese einmaligen Angebote gelten nur solange der begrenzte Vorrat reicht.

Höchste Eintauschprämien für deinen alten Wagen

Profitiere bei Eisner Auto von großzügigen Eintauschprämien für deinen alten Wagen. Sichere dir sich jetzt eine zusätzliche Eintauschprämie ON TOP von bis zu 2.000 Euro und erhalte faire und marktgerechte Preise für deinen Gebrauchtwagen. Nutze diese Gelegenheit, um den Wert deines Fahrzeugs zu steigern und den bestmöglichen Deal zu erzielen. Auch beim Leasing macht Eisner keine Kompromisse. Die FIX Leasingaktion über die Stellantis Financial Bank bietet dir marktgerechte Konditionen, bei denen eine Anzahlung nicht zwingend erforderlich ist (Bonitätsprüfung erforderlich).

Die SEAT SUV Austria Edition Modelle

Der urbane Allround-SUV SEAT Arona Austria Edition ist der ideale Begleiter für das Leben in der Stadt. Mit einem attraktiven Einstiegspreis ab 18.690 Euro bietet er nicht nur Stil und Komfort, sondern auch die Flexibilität, die du brauchst, um dich in jeder Situation zu bewegen. Wenn du nach einem SUV suchst, der dich groß, mutig und attraktiv aussehen lässt, dann ist der SEAT Ateca Austria Edition die perfekte Wahl für dich. Mit seinem markanten Design und einer breiten Palette an Ausstattungsoptionen ab 26.990 Euro bietet er ein unvergleichliches Fahrerlebnis und wird dich in jeder Hinsicht beeindrucken. Der SEAT Tarraco Austria Edition ist der ultimative SUV für alle, die nie aufhören wollen zu wachsen. Mit großzügigem Platzangebot und einem imposanten Erscheinungsbild ab 33.490 Euro bietet er Komfort und Leistung auf höchstem Niveau. “Egal, ob du mit der Familie unterwegs bist oder Abenteuer in der Natur suchst, der Tarraco wird dich nicht enttäuschen”, erzählt Walter Wallner, Verkaufsleiter von Eisner Auto in Spittal.

Flexibles Leasing und attraktive Finanzierungsoptionen

Für den Mazda CX-5 beträgt der Fixzins im aktuellen Leasing-Angebot 2,99%. Auch hier kannst du von einer umfangreichen Ausstattung sowie einer stabilen und konstanten monatlichen Leasingrate über die gesamte Laufzeit Nutzen ziehen. Die übrigen Modelle wie Mazda2, Mazda3, Mazda MX-30, Mazda6 und Mazda CX-60 sind zu einem Zinssatz von 5,99% im Leasing erhältlich. Selbstverständlich stehen auch hier attraktive Ausstattungsvarianten zur Verfügung, um deinen individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Mit dem Mazda Fixzins-Leasing bleibst du stets flexibel und kannst je nach Bedarf unterschiedliche Laufzeiten und Kilometerleistungen auswählen. “Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, das Fixzins-Leasing-Angebot mit anderen Aktionen wie dem Eintausch- und Versicherungsbonus zu kombinieren“, erklären die Eisner Auto Experten!

Vollkaskoversicherung

Warum man sich bei Eisner Auto sicher sein kann? Weil hier die Sicherheit der Kunden im Fokus steht! Wer sich jetzt ein Fahrzeug bei Eisner Auto kauft, erhält ein top Versicherungsangebot obendrauf! Das heißt: Fünf Monatsprämien Haftpflicht + Vollkaskoversicherung gratis! Und das Beste: Das gilt nicht nur für die Neuwägen, sondern auch für alle Gebrauchtfahrzeuge! Nähere Infos dazu erhaltet ihr bei eurem Verkaufsberater!

*BIG DEAL: Bei dieser Garantie handelt es sich um eine händlereigene Garantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn- und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Schadenseintritt. Einzelheiten in den übergebenen Garantiebedingungen und unter www.haendlereigengarantie.eu oder bei Eisner Auto. Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben zzgl. Material und Zusatzarbeiten. Gültig ist der Big Deal für Privat- und für Flottenkunden.