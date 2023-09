Aus 18 Nationen Herzlich willkommen: 56 neue Staats­bürger fanden in Kärnten ein zuhause Kärnten - Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung konnte Landeshauptmann Peter Kaiser heute, Mittwoch, 56 neue Staatsbürger begrüßen. Menschen aus insgesamt 18 Nationen haben nun offiziell ein neues zuhause. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) LH Peter Kaiser mit Xenya Gaber und ihrem Sohn. © LPD Kärnten/Just

Bei seiner Ansprache wurden alle Anwesenden sehr herzlich willkommen geheißen und mit Freude in Österreich begrüßt. „Ich bin persönlich immer sehr froh darüber, wenn sich Menschen Österreich für ihren neuen Lebensmittelpunkt ausgesucht haben”, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Jeder bekam eine Staatsbürgerschafts-Urkunden überreicht.

Hoffnung auf ein wieder friedliches Europa

Man habe ein sehr gutes Verständnis dafür, dass man mehrere Heimaten in seinem Herzen tragen könne, denn überall dort, wo man sich geborgen fühlt, werde man ein Stück Heimat in sich finden, gab Kaiser in seiner Rede bekannt. “Wir hoffen, dass ihnen in Österreich viel Miteinander und Solidarität entgegenkommt. Gleichzeitig erhoffen und wünschen wir uns, dass sie dazu bereit sind, für andere Mitbürger einzustehen, sich für sie zu engagieren und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Denn genau das macht ein aktives Staatswesen aus“, so Kaiser.