17. Juni 2023 Fügen im Zillertal - Neuer Termin 22. September 2023

25. Juni 2023 Algund (Südtirol) - Neuer Termin 15. Oktober 2023

1. Juli 2023 Purgstall - Neuer Termin 27. Juli .2024

16. Juli 2023 Graz - Neuer Termin 14. Juli 2024

Die Veranstaltungen am 30.6.2023 in Pinkafeld und am 18.7.2023 in Mörbisch (Schlagerparaden mit mehreren Interpreten) werden ohne Mitwirkung der Nockis stattfinden.