Verteidigungsministerin Tanner zu Besuch Militärkommando Steiermark feierte 60-jähriges Jubiläum im Landhaushof Graz Graz - Am 14. Juni 2023 feierte das Militärkommando im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landeshauptmann Christopher Drexler und Landtagspräsidentin Manuela Khom im Landhaushof Graz sein 60-jähriges Bestehen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (345 Wörter) © Bundesheer/Hubmann

Im Rahmen des militärischen Festaktes wurden die langjährige Geschichte und die Leistungen des Militärkommandos gewürdigt. Die Militärmusik Steiermark umrahmte die Zeremonie musikalisch. „Wir erleben in den derzeitigen Ereignissen rund um und auch in Europa wie wichtig eine gut organisierte Militärstruktur, auf die sich die Bevölkerung verlassen kann, ist. Unser Bundesheer genießt in der Steiermark einen herausragenden Ruf für dessen Professionalität, rasche Einsatzbereitschaft und stetes Engagement. Dieser Ruf kommt nicht von Irgendwo: Er ist Verdienst all derjenigen, die hier tagtäglich dienen und in den letzten 60 Jahren gedient haben. Aus diesem Grund danke ich sehr herzlich all den Soldatinnen und Soldaten, den Offizieren, den Unteroffizieren, den zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen, die das Militärkommando Steiermark ausmachen.“, so Landtagspräsidentin Manuela Khom in ihrer Rede.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betonte die Bedeutung der Militärkommanden: „Die Militärkommanden des Bundesheeres sind eine wichtige Ansprechstelle für die zivile Welt und vor allem für junge Menschen, die zur Stellung kommen und so meist zum ersten Mal in Berührung mit dem Militär kommen. Sie sind die unverzichtbaren Bindeglieder des Bundesheeres zu den zivilen Behörden und zu allen Blaulichtorganisationen. Die Militärkommanden übernehmen die Führung von Truppen sowohl bei Katastropheneinsätzen als auch im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz. Ich gratuliere allen Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten zu ihren Leistungen und wünsche dem Militärkommando Steiermark alles Gute zum runden Jubiläum.“

Militärkommando Steiermark

Das Militärkommando Steiermark wurde 1963 aufgestellt und feiert im Jahr 2023 das 60. Jahr seines Bestehens. Das Militärkommando erfüllt territoriale Aufgaben und ist neben der personellen Ergänzung des Bundesheeres und damit des Stellungswesens, auch mit der zivil-militärischen Zusammenarbeit und in weiterer Folge der Führung von Assistenzeinsätzen und dem Betrieb der militärischen Liegenschaften betraut. Seinen Ursprung haben die Militärkommanden in der ersten Umgliederung des Bundesheeres, der Heeresgliederung 1962, bei der der Landesverteidigungsrat der Regierung u.a. die Schaffung von je einem Militärkommando pro Bundesland empfohlen hatte. Diese sollten die Brigaden von ihren territorialen Aufgaben entlasten.