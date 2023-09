Treffen in Seeboden Corvette-Boliden düsten von 8. bis 10. Juni um den Millstätter See Seeboden am Millstätter See - Bereits zum 22. Mal trafen sich Fans und Besitzer der amerikanischen Automarke „Corvette“ auf Einladung des Tourismusverbandes Seeboden am Millstätter See. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) #GOODNews © Sabine Egger

Bei der Fahrzeugsegnung am Freitag konnte man die verschiedensten Modelle der seit 1953 in den USA hergestellten Sportwagen bewundern und der eine oder andere stolze Corvette-Besitzer erlaubte so manche Blicke unter die Motorhaube. Insgesamt 420 Kilometer wurden in drei Tagen zurückgelegt. Die Touren führten die Teilnehmer bis ins Kärntner Zollfeld und in die Alpenstadt Tolmezzo in Italien.

“Miss Corvette” gekürt

“Unser besonderer Dank gilt dem ÖAMTC für die alljährliche finanzielle Unterstützung und Begleitung der Fahrten”, so Vizebürgermeister Ino Bodner (ÖVP), der mit Sabine Egger vom Tourismusverband Seeboden am Millstätter See das Treffen organisiert hat. Zum Abschluss der unfall- und pannenfreien Ausflüge wurde bei einem gemütlichen Beisammensein im Gasthof Bärwald in Seeboden die „Miss Corvette“ gekürt.