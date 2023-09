Immer Anzeige erstattet:

Kärntner Pensionisten geben falschen Polizisten keine Chance

Klagenfurt - Aktuell häufen sich wieder die Betrugsversuche in Kärnten. Bereits am gestrigen Dienstag kam es zu diversen Anrufen in den Bezirken Spittal an der Drau und Wolfsberg, in denen sich bisher unbekannte Täter als falsche Polizisten ausgaben. Am heutigen Mittwoch, dem 14. Juni 2023, kam es zu ähnlichen Fällen im Bezirk Klagenfurt.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (152 Wörter)