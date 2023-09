Zehn Einbrüche in einer Nacht! Einbrecher­bande trieb in Finkenstein ihr Unwesen Finkenstein am Faaker See - Eine Einbrecherbande zog in der Nacht auf den 14. Juni 2023 durch das Gemeindegebiet von Finkenstein. Bisher wurden zehn 10 Einbruchsdiebstähle bei der Polizei angezeigt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia

Sage und Schreibe zehn Einbruchsdiebstähle wurden in der Nacht auf Mittwoch, den 14. Juni 2023, im Gemeindegebiet von Finkenstein begangen. Allesamt in Gewerbebetriebe, wie die Polizei berichtet. “Die Täter gelangten durch Aufbrechen von Fenstern und Türen in die Objekte”, so der erste Ermittlungsstand der Beamten. Insgesamt wurde zirka 7.000 Euro an Bargeld, diverse unbare Zahlungsmittel sowie ein Lasermessgerät mit einem Wert von 25.000 Euro gestohlen.