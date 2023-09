Super!

Spittaler Athleten zeigten bei Sport­tag in Porcia ihr Können

Spittal & Porcia - Wie schön! Eine über 40 Personen starke Delegation aus Spittal an der Drau - bestehend aus Sportlern, Trainern und Politikern - nahm am Sportfest in der Partnerstadt Porcia teil.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) #GOODNews