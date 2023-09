In der Nacht auf Mittwoch

Einbruch in Klagenfurter Firma: Mehr als 1.000 Euro gestohlen

Klagenfurt - Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in Klagenfurt wurden mehr als 1.000 Euro gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall.

