Internationaler Tag für mehr Sicherheit

Wie wichtig ist richtiges Verhalten an Eisenbahn­kreuzungen?

Steiermark - Am 15. Juni findet der alljährliche "Internationale Tag für mehr Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen" statt. Die Sicherheit auf Eisenbahnkreuzungen ist den ÖBB ein wichtiges Thema. Pro Jahr werden mehr als 25 Millionen Euro in sicherere Eisenbahnkreuzungen, in deren Schließung und in Ersatzlösungen investiert.

von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (338 Wörter)