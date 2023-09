Tiertragödie im Gailtal

Auf Flucht vor Raub­tier: Kälber sprangen über einen Felsen in den Tod

Gailtal - Tiertragödie in den Karnischen Alpen auf der Jaukenalm im Gailtal: Dort wurden unter einem Felsvorsprung fünf tote Kälber gefunden. Möglich, dass sie von Wölfen, einem Bären oder einem Luchs so gehetzt wurden, dass sie in Panik über einen Felsen in den Tod sprangen. Sie mussten mithilfe eines Hubschraubers eingesammelt und abtransportiert werden. In Osttirol begann inzwischen sogar die Treibjagd auf Wölfe, die unter den Schafen ein Blutbad angerichtet hatten.

von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (209 Wörter)