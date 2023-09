Verkehrsclub Österreich Initiative

An knapp 100 steirischen Orten: Hier sollte es ruhiger werden

Steiermark - Die vom VCÖ zur Verfügung gestellte Möglichkeit, Straßen zu nennen, wo es im Wohnort Verkehrsberuhigung braucht, wurde in der Steiermark stark genutzt. Bürger gaben in 96 steirischen Gemeinden und Städten Straßen an, wo Verkehrsberuhigung gewünscht wird.

