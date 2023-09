Wetterausblick Sonne und Wolken wechseln sich am Donnerstag ab Kärnten - Langsam aber sicher kommt am Donnerstag wieder die Sonne zum Vorschein. Dazu erwarten uns Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) © 5min.at

In Kärnten lockern die Wolken am Donnerstag allmählich auf und es scheint tagsüber vor allem im Klagenfurter Becken und über den großen Tälern länger die Sonne. Jedoch bilden sich schon um die Mittagszeit wieder Quellwolken über den Bergen und später am Tag ist besonders vom Gailtal über die Nockberge bis zur Koralm mit einigen Regenschauern zu rechnen. “Abends sind sie auch in Teilen des Klagenfurter Beckens nicht ganz ausgeschlossen”, erklären die Meteorologen von GeoSphere Austria. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 19 und 24 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.