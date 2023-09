Am 19. Juni und 20. Juni Traditioneller Veits­markt lockt auf den Hauptplatz St. Veit an der Glan - Am 19. Juni und 20. Juni 2023 findet am St. Veiter Hauptplatz wieder der traditionelle Veitsmarkt statt. 20 altbekannte aber auch neue Marktfieranten werden mit einer Fülle von Waren aller Art vertreten sein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) #GOODNews © Stadt St. Veit

Die Angebotspalette reicht von Textilien, Gesundheits- und Dekorationsartikeln bis hin zu kulinarischen Angeboten. Zusätzlich werden am Montag, um 10.15 Uhr, die Musikschwerpunktklassen 1c und 4b der Volksschule St. Veit den Markt mit einem Chorauftritt bereichern. Die beiden Klassen mit ihren Klassenlehrerinnen Stephanie Mandl und Irina Nuck haben kürzlich erfolgreich am Landesjugendsingen teilgenommen und werden am Veitsmarkt ihre Lieder am St. Veiter Hauptplatz präsentieren.

Öffnungszeiten Montag, 19. Juni, bis Dienstag, 20. Juni, jeweils von 8 bis 17 Uhr am Hauptplatz