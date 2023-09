Wetterprognose

Viel Sonne: Der Donnerstag verläuft wieder angenehm warm

Steiermark - Auch am Donnerstag dürfen wir uns erneut auf sonniges Wetter freuen. Am Randgebirge und in den Alpen kann es jedoch etwas regnen.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (132 Wörter)