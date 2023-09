Eine Person verstorben Ein Jahr nach Unwetter: Treffen & Arriach bekommen weitere drei Millionen Euro Arriach / Treffen - Beinahe ein Jahr ist jetzt seit dem schrecklichen Unwetter in Arriach und Treffen vergangen, das ein Menschenleben forderte. Nun bekommt man weitere drei Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds des Bundes. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (321 Wörter) © Daniel Raunig

Im Ministerrat wurde am gestrigen Mittwoch, den 14. Juni, eine weitere Unterstützung für die Gemeinden Arriach und Treffen beschlossen. Diese waren ja vor fast genau einem Jahr Ende Juni einem dramatischen Unwetter ausgesetzt. Eine Person starb, zahlreiche Menschen verloren ihr Hab und Gut. Bis zu drei Millionen Euro beokommt man nun neuerlich aus dem Katastrophenfonds des Bundes – zur Finanzierung der Errichtung von Hochwasserschutzbauten und für die Wildbachverbauung.

“Ausmaß der Zerstörung ist unfassbar”

“Das Ausmaß der Zerstörung, das die Unwetterkatastrophe im Gegendtal letztes Jahr hinterlassen hat, ist unfassbar”, erinnert sich Nationalratsabgeordnete und Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer. Umso mehr freue es sie, dass im Ministerrat die neuerliche Unterstützung beschlossen wurde. Damit folgt die Bundesregierung den Forderungen beider Bürgermeister aus dem Herbst nach zusätzlichen Unterstützungsleistungen. Klar sei aber auch, dass das Land Kärnten ebenfalls unterstützen muss: “Die Verantwortung kann nicht ausschließlich auf den Bund abgeschoben werden”, so Voglauer.

“In Katastrophenfällen funktioniert Zusammenarbeit”

Auch Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber hat die Bilder der Verwüstung aus dem Gegendtal noch in Erinnerung. Viele Schäden an Infrastruktur und Gebäuden seien immer noch nicht behoben. “Insofern ist die zusätzliche Unterstützung der Bundesregierung ein Zeichen dafür, dass in Katastrophenfällen bei uns die Zusammenarbeit auf allen Ebenen – von Gemeinden über das Land bis hin zum Bund – funktioniert”, weiß Gruber.

“Das war der richtige Schritt”

Treffen und Arriach hätten die drei Millionen Euro eigentlich selbst zahlen müssen. Das sei nun jedenfalls vom Tisch, freuen sich auch SPÖ-Nationalratsklubobmann Philip Kucher und die Villacher SPÖ-Nationalrätin Petra Oberrauner. “Nach zahllosen Gesprächen und Verhandlungen wurde endlich eine Lösung gefunden, dass die Menschen, die ohnehin vom Unglück schwer getroffen wurden, nicht auch noch die Kosten für mehr Sicherheit und Hochwasserschutz in ihrer Gemeinde tragen müssen”, meinen die beiden. Das sei der richtige Schritt gewesen, sind sie sich sicher.