"Aktionstag Bildung" Deshalb werden heute Gänse­blümchen vor die Kärntner Bildungs­direktion gelegt Klagenfurt / Kärnten - Am heutigen Donnerstag wurde von verschiedenen Seiten aus der "Aktionstag Bildung" ausgerufen. Dazu finden österreichweit unterschiedliche Demonstrationen statt. In Kärnten werden beispielsweise Gänseblümchen vor die Bildungsdirektion gelegt. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) © Screenshot Google Streetview

Am heutigen “Aktionstag Bildung” demonstrieren unterschiedliche Organisationen bestehend unter anderem aus Lehrer- und Elternvertretern. Seit Jahren würde man bereits darauf aufmerksam machen, welch dramatische Entwicklungen es an Pflichtschulen gebe, so die Kärntner Lehrergewerkschaft. “Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Einflüsse der sozialen Medien und deren Auswirkungen, stellen die Pädagogen an den Kärntner Pflichtschulen vor nicht mehr bewältigbare Herausforderungen.”

“Man muss sagen, dass es an den Schulen brennt”

“Die Situation an den Schulen ist inzwischen so dramatisch, dass man sagen muss, dass es an den Schulen brennt”, meint Stefan Sandrieser, Vorsitzender des Zentralausschusses der Lehrerpersonalvertretung “APS”. Nun droht sogar die Kürzung von Sekretariatskräften – obwohl die administrativen Aufgaben zunehmen würden. “Wir werden nicht länger zulassen, dass diese Hilferufe von den Verantwortlichen weiterhin ignoriert werden und planen weitere Maßnahmen zur Durchsetzung unserer Forderungen. In einem der reichsten Länder der Welt müssen Kinder und Jugendliche die besten schulischen Bildungsmöglichkeiten vorfinden“, so Sandrieser.

Gänseblümchen “als Symbol der Kindheit”

Daher finden heute zahlreiche Demonstrationen in allen Bundesländern statt. Auf unterschiedliche Weise möchte man klar machen, dass Feuer am Dach ist. In Kärnten wird als Zeichen des Protests heute ein Straß Gänseblümchen vor die Bildungsdirektion abgelegt – quasi als Symbol der Kindheit. “Wer möchte, kann gerne einen Brief über sein Wunschbildungssystem verfassen und ihn ebenfalls vor der Direktion platzieren oder in deren Briefkasten werfen”, heißt es in der Ankündigung.