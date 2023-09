Ausdruck der Wertschätzung Botschaft­erinnen des steirischen Gast­gewerbes ausgezeichnet Steiermark - 44 steirische Wirtinnen, die mit ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag für die heimische Gastronomie leisten, wurden kürzlich auf Schloss Pöllau mit der Goldenen Wirtinnenrose ausgezeichnet. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (365 Wörter) FO Klaus Friedl, KoR Hans Spreitzhofer, Präsident Josef Herk, Annemarie Neureiter, Barbara Fuchs, Landesrätin MMag. Eibinger-Miedl, FO Alfred Grabner (v.l.) © Hannes Loske

Alle zwei Jahre würdigt die Sparte Tourismus der WKO Steiermark die besonderen Verdienste heimischer Wirtinnen. Und so wurden auch heuer wieder in feierlichem Rahmen auf Schloss Pöllau die Ehrenurkunden sowie die goldenen Anstecknadeln an die langjährigen Gastronominnen überreicht. Konkret wurden Wirtinnen vor den Vorhang geholt, die auf eine über 30-jährige Karriere im weiß-grünen Gastgewerbe zurückblicken, mindestens 55 Jahre alt sind und besondere Verdienste für die steirische Gastlichkeit erworben haben.

Präsident Josef Herk, Landesrätin MMag. Eibinger-Miedl, Annemarie Neureiter (v.l.)

Aus allen Regionen sind die Preisträgerinnen angereist, um die verdienstvolle Auszeichnung entgegenzunehmen. Überreicht wurde die Wirtinnenrose von Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und Branchenvertretern aus dem Tourismus. So verliehen etwa Tourismus-Spartenobmann Johann Spreitzhofer sowie Hotellerie-Fachgruppenobmann Alfred Grabner und Gastronomie-Obmann Klaus Friedl ihrer Wertschätzung Ausdruck. Auch langjährige Spitzenfunktionäre und Tourismus-„Urgesteine“ wie der ehemalige WKO-Präsident Peter Mühlbacher und Karl Wratschko zollten den Leistungen der Unternehmerinnen Rechnung.

„Mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Gastfreundschaft sind die heimischen Wirtinnen wichtige Botschafterinnen des Genusslandes Steiermark. Mit der Wirtinnnenrose wollen wir ihr großes Engagement entsprechend würdigen“, sagte Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl. „Die steirischen Wirtshäuser sind ein wichtiger Pfeiler der regionalen Wirtschaft. Mit ihrer Kulinarik und Gastlichkeit leisten die Wirtinnen einen wichtigen Beitrag für regionale Lebensqualität“, betonte WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk. Ins selbe Horn stießen auch die Branchenvertreter Spreitzhofer, Grabner und Friedl: „Wir möchten uns auf diesem Wege für das wertvolle Engagement bedanken, dass die Wirtinnen in den Regionen Tag für Tag auf Neue beweisen.“ Die Wirtinnen seien Aushängeschilder regionaler Gastlichkeit. „Sie zaubern den Gästen mit Leidenschaft und viel Einsatz ein Lächeln ins Gesicht“, so Spreitzhofer. „Das Bild, das die Wirtinnen mit ihrem Einsatz nach außen vermitteln, ist ganz wesentlich, wenn es darum geht, den passenden Nachwuchs zu finden“, unterstrich Friedl. „Neben den kulinarischen Genüssen stellen die Wirtinnen auch sicher, dass regionale Geselligkeit weiterhin Platz hat. Das ist ein wichtiger regionaler Mehrwert“, sagte Grabner. Die Verleihung der Wirtinnenrose hat langjährige Tradition und ging heuer zum 40. Mal über die Bühne. Insgesamt wurden bereits rund 1.500 steirische Wirtinnen ausgezeichnet. Die Anstecknadel aus Gold wird in der Steiermark hergestellt.