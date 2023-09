Am Heiligengeistplatz Im Herzen von Klagenfurt: Psycho­soziales Therapie­zentrum eröffnet Heiligengeistplatz - Am Heiligengeistplatz 4 inmitten von Klagenfurt wird nun ein weiteres psychosoziales Therapiezentrum in Kärnten eröffnet. Es solle eine Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Problemen sein. Betrieben wird es von der "KABEG gemeinnützige Dienstleistungs-GmbH". von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) Am Heiligengeistplatz wird ein neues, psychosoziales Zentrum eröffnet. © Screenshot Google Streetview

Bereits vergangenes Jahr ist in Villach ein psychosoziales Therapiezentrum eröffnet worden, nun ist auch die Landeshauptstadt dran. Im Herzen von Klagenfurt, am Heiligengeistplatz, wird ein weiterer Standort in Betrieb genommen. Die Einrichtung soll als Ergänzung zum bestehenden Betreuungsangebot eine zusätzliche Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene mit psychischen Erkrankungen oder damit zusammenhängenden Krisen sein, wie man in einer Aussendung mitteilt. Ziel sei es, die Patienten niederschwellig beraten und bestmöglich therapeutisch begleiten zu können.

KGF übernimmt Kosten der ersten beiden Jahre

Die Kosten wurden vom Geschäftsführer des Kärntner Gesundheitsfonds (KGF), Karl Cernic, mit 3,6 Millionen Euro pro Jahr bezeichnet. “In den ersten beiden Jahren übernimmt der KGF die Kosten in Form einer Anschubfinanzierung zur Gänze alleine. Zudem tragen wir die Investitionen in Höhe von 700.000 Euro. Danach geht die Finanzierung in den Regelbetrieb über – mit Kostenteilung zwischen Land, KGF und ÖGK”, erklärte Cernic. Telefonische Anmeldungen sind ab sofort möglich. Geöffnet hat es Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 16 Uhr und Freitag bis 14 Uhr.