So spät wie vor Jahren Jetzt kommt der Sommer: 30-Grad-Marke wird bald geknackt Kärnten - Pünktlich zum kalendarischen Sommerbeginn beginnt der Sommer in Kärnten und ganz Österreich auch so richtig. Nachdem die letzten Wochen eher von kühlen Temperaturen und Gewittern geprägt waren, steht der erste 30er nun vor der Tür. von Phillip Plattner

Es ist schon wieder einige Jahre her, dass die 30-Grad-Marke erst nach Mitte Juni in Kärnten geknackt wurde. “2020 war es zuletzt relativ spät, da war es der 13. Juni, ansonsten übertrifft man die Marke oft schon spätestens im Mai”, meint ein Wetterexperte der “GeoSphere Austria” im Gespräch mit 5 Minuten. Nach langer Wartezeit steht der erste 30er des Jahres hierzulande nun aber unmittelbar bevor. “Am Montag oder Dienstag wird es sich ausgehen”, weiß der Experte weiter. Auch an den Tagen davor wird es aber nicht wirklich kühl sein, am Sonntag ist man bereits knapp dran – 29 Grad werden erwartet.

Im Osten liegt anfangs noch “kühlere” Luft

“Mit die ersten Stationen, die den 30er knacken könnten, dürften wohl die üblichen Verdächtigen rund um Dellach im Drautal und Ferlach sein”, erklärt der Experte weiter. Gerade in Dellach würde die warme Luft aus Westen immer besonders gut ankommen. “Klagenfurt wird wohl eher nicht bei den Spitzen sein, ausgeschlossen ist es aber auch hier nicht.” Generell sei es der Süden, der mit den 30ern wohl am kommenden Montag starten wird, der Osten folgt am Dienstag. “Im Osten haben wir anfangs noch kühlere Luft. Die Bereiche um St. Andrä werden dann aber vermutlich am Dienstag zu den wärmsten gehören”, so der Experte abschließend.