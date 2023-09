Studierendenverband fordert Wohn­beihilfe für Studierende: Petition wurde an Landtag übergeben Graz - „Her mit der Wohnbeihilfe für Studierende“, fordert der Kommunistische Studierendenverband (KSV-KJÖ). Dieser Forderung haben sich bereits 1.879 Personen in einer Petition angeschlossen. Am Mittwoch wurde die Petition offiziell beim Landtag Steiermark eingereicht. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) © KSV-KJÖ

“Seit 2016 die Wohnbeihilfe von SPÖ-Landesrätin Doris Kampus abgeschafft und durch eine Wohnunterstützung ersetzt wurde, erhalten 77 Prozent weniger Studierenden-Haushalte eine Unterstützung bei den Wohnkosten”, teilt der KSV-KJÖ in einer aktuellen Aussendung mit und möchte dies ändern. “Viele, die unterschrieben haben, sind selbst betroffen. Die steigenden Wohnkosten sind gerade für Studierende mit niedrigen Einkommen kaum noch leistbar!“, sagt Lucy Burgstaller, KSV Vorsitzende und ÖH-Mandatarin an der TU Graz. „Die aktuellen Regelungen schließen den größten Teil der Studierenden von der Wohnunterstützung aus. Mit einer Änderung der Wohnunterstützung könnte vielen Studierenden, die durch Inflation und ständigen Teuerungen beim Wohnen betroffen sind, schnell und unkompliziert geholfen werden“, erklärt die Informatik-Studentin.

Bezieherkreis auf ein Viertel zurückgegangen

Kurz vor der Reform zur neuen Wohnunterstützung bezogen 4.987 Studierendenhaushalte die Wohnbeihilfe. Im Jahr 2019 waren es nur noch 1.149. Drei Forderungen erhebt der KSV deshalb in seiner Petition an den Landtag: “1. Die Wohnunterstützung muss für alle Studierenden zugänglich, werden die sie brauchen. 2. Die Einberechnung der Elterneinkommen in das Haushaltseinkommen der Studierenden muss abgeschafft werden. 3. Die Studierendenbeihilfe und Familienbeihilfe sollten nicht als Einkommen gezählt werden!”