Es wird spannend Bears vs Giants: Vorfreude auf Grazer Football Derby! Graz - Am Freitag ist es soweit! Zum ersten Mal treffen zwei Grazer Teams in der höchsten österreichischen Spielklasse aufeinander. Die Thalheim Graz Giants sind zu Gast bei den GBG Graz Styrian Bears. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (271 Wörter) © johnnywhat

Die Bären sind sich sicher: Ein Erfolg muss her, um den Fans im letzten Heimspiel noch ein Erfolgserlebnis zu schenken. „Wir freuen uns wirklich sehr auf dieses Spiel. Zuerst mal ist es Friday Night Game und unter den Flutlichtern zu spielen ist immer etwas Besonderes. Zweites ist es auch noch ein Derby. Ein Grazer Derby auf dem höchsten Level ist in jeder Sportart etwas Großartiges und am Freitag passiert das zum ersten Mal im American Football“, führt Headcoach Martin Kocian aus.

“Wollen fantastisches Spiel abliefern”

Bei den Footballern aus Eggenberg sieht die Ausgangslage etwas anders aus. Im letzten Spiel unterlagen die Giants zwar mit 7:24 gegen die Danube Dragons aber mit sechs Siegen und einer Niederlage kommen die Giants mit breiter Brust nach Puntigam. Derbys haben allerdings bekanntlich ihre eigenen Regeln. Das weiß auch der Bears Headcoach und betont: „Wir wissen, dass unser Gegner an der Spitze der Liga steht und wir am anderen Ende, aber das Spiel am Freitag hat ein besonderes Momentum und dieses wollen wir auch genießen. Wir wollen jeden Snap so gut spielen, wie wir es können und ein fantastisches Spiel für die Football Community, für die Football Fans und für alle sportbegeisterten Menschen in Graz abliefern.“

© johnnywhat

Gewonnen habe auf jeden Fall schon mal der American Football in Graz. „Wir rechnen mit einem vollen Haus und freuen uns auf hunderte begeisterte Football Fans“, erklärt Christian Knes, Obmann der Styrian Bears. Besonders ist bereits die Anreise zum Stadion. In Zusammenarbeit mit der OnTours-App wird die Anreise mit der Straßenbahn vom Jakominiplatz zum Stadion zur „Fanfahrt zum Grazer Derby“.