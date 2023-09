In der Nacht auf heute Einbrecher stehlen mehrere hundert Euro aus Villacher Volksschule Villach - In der Nacht auf heute wurde in eine Villacher Volksschule eingebrochen. Mehrere hundert Euro Bargeld wurden dabei gestohlen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (55 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia

Bisher noch gänzlich unbekannte Täter sind in der Nacht auf heute in eine Villacher Volksschule eingebrochen. Dabei verschafften sie sich Zugang zu mehreren Klassenräumen und auch zur Direktion. “Dort wurden einige Handkassen aufgebrochen und daraus einige hundert Euro gestohlen”, so die Polizei. Die Höhe des Schadens steht bisher noch nicht fest.