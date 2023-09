"Grenzenlose Lebensfreude" "Adifolk" ist in der Stadt: Kata­lanisches Festival startet morgen Villach - "Adifolk" ist in der Stadt und mit ihnen auch die Feierstimmung. Morgen startet in Villach das "größte katalanische Volksfest" und wird drei Tage lang "grenzenlose Lebensfreude" in die Draustadt bringen. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) Die Hauptprotagonisten des katalanischen Festivals in Villach. © 5min.at

Am heutigen Donnerstag, den 15. Juni, wurde bei einer Pressekonferenz mit den wichtigsten Vertretern der Stadt und des Festivals erklärt, was sich ab morgen bis Sonntag in Villach so tun wird. “Adifolk”, das ist die Gruppe aus Katalonien, die für das Festival verantwortlich ist, präsentiert nämlich bereits seit 1988 die eigene Kultur in verschiedenen Städten. Ab morgen sind sie für drei Tage dann erstmals auch in Villach zu Gast. 500 katalanische Künstler sind dazu mitgereist und verwandeln Villach für das Wochenende in eine spanische Feieroase.

Man will Villach und Katalonien “zusammenbringen”

“Wir sind stolz, nun den 35. APLEC nach Villach zu bringen. Wir freuen uns, unsere Traditionen gemeinsam mit den Menschen in Villach zu feiern”, berichtet der Präsident der Gruppierung, Ivan Besora Roig. “APLEC” leitet sich übrigens von “aplecar” ab, was so viel wie “zusammenbringen” heißt. An diesem Wochenende werden die katalanischen Darsteller Villach und Katalonien “zusammenbringen”. Sie führen in der Stadt ihre jahrhundertealte Kultur mit traditionellen Tanzvorführungen und Livemusik, Umzügen, Feuerteufeln, Fabelwesen und bis zu vier Meter hohen Riesen vor.

Auch “Draupuls” startet morgen

Die Veranstalter haben ein breitgefächertes Rahmenprogramm zusammengestellt, bei dem die Besucher eingeladen sind, in interaktiven zweisprachigen Workshops, gemeinsame Momente zu erleben. Dabei kann man den Volkstanz “Sardana” üben oder hinter die Kulissen der Trommel- und Teufelsdarsteller schauen. Gleichzeitig mit der morgigen Eröffnung des Festivals wird am Abend übrigens auch die diesjährige “Draupuls-Saison” eröffnet.