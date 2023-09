Elektrohypersensibilitäts-Welttag:

Darum leuchtet der Lindwurm bald in Gelb

Klagenfurt - In Österreich gibt es ungefähr 40.000 Personen, die an schwerer Elektrohypersensibilität leiden. Um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen, wird der Lindwurm am Neuen Platz in Klagenfurt in der Nacht auf Samstag in Gelb beleuchtet.

