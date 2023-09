Früher als erwartet Jetzt fix: Nächste Airpower hebt bereits im September 2024 ab! Zeltweg - Im Jahr 2024, konkret am 6. und 7. September 2024, veranstaltet das Österreichische Bundesheer am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg die AIRPOWER24. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (272 Wörter) © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Über 275.000 Besucherinnen und Besucher am Veranstaltungsgelände sowie weitere zehntausende Luftfahrtbegeisterte am Gelände des Fliegerhorstes Hinterstoisser, etwa neun Millionen Wertschöpfung für die Region, ein deutliches Nächtigungsplus sowie ein medialer Werbegegenwert alleine in nationalen Medien von über 3,5 Millionen Euro – das sind die Zahlen der vergangenen ‚AIRPOWER22‘ in Zeltweg. Jetzt steht fest: Die nächste Airpower hebt früher ab als erwartet. Sie wird am 6. und 7. September 2024 stattfinden. “Ich freue mich sehr verkünden zu können, dass wir wieder zum ursprünglichen zweijährigen Rhythmus der AIRPOWER-Veranstaltungen zurückkehren und wir gemeinsam mit den Partnern Red Bull und Land Steiermark gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit der ‚AIRPOWER24‘ in der Region auch nächstes Jahr wieder einen wichtigen Impuls geben werden“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am heutigen Donnerstag.

© Arno Melicharek

AIRPOWER24 als wichtiger Impulsgeber

„Die Steiermark steht mit den großen Motorsportevents in Spielberg, aber auch mit der neuerlichen Veranstaltung der AIRPOWER, also Europas größter Flugshow, im internationalen Rampenlicht. Das stärkt die Bekanntheit unseres Bundeslandes und insbesondere des Murtals als Tourismusdestination und trägt unmittelbar auch zur Wertschöpfung in der Region bei. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das nicht zuletzt für den Erhalt vieler Arbeitsplätze entscheidend. Als wichtigen Impulsgeber für die Region wird das Land Steiermark die AIRPOWER24 daher wieder als Partner unterstützen“, betonen Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Programm-Details im Herbst

Die Teilnahme an der AIRPOWER24 ist für die Besucherinnen und Besucher auch 2024 kostenlos. Nähere Details zu Europas größter Flugshow, vor allem zum Displayprogramm sowie auch zum verbesserten Verkehrskonzept, sollen noch heuer im Herbst präsentiert werden.