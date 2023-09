Dienstbeginn am 1. Juli Alter Bekannter: Austria Klagen­furt bestellt Günther Gorenzel zum Geschäfts­führer Waidmannsdorf - Die Austria Klagenfurt holt einen alten Bekannten zurück nach Waidmannsdorf: Günther Gorenzel, zuvor für den deutschen Traditionsverein TSV 1860 München tätig, übernimmt den Posten des Geschäftsführers beim Klub aus der ADMIRAL Bundesliga. Er tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Matthias Imhof an. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (235 Wörter) © KK

“Die Gespräche waren sehr vertrauensvoll und es war für beide Seiten schnell klar, dass sich unsere Zielsetzung und Visionen für die Weiterentwicklung des Vereins decken. Wir sind glücklich darüber, dass wir recht zügig Einigung mit unserem Wunschkandidaten erzielen und eine für die Austria ideale Lösung präsentieren können“, betont Hauptgesellschafter Zeljko Karajica von der SEH Sports & Entertainment Holding. “Wir sind fest davon überzeugt, dass Günther Gorenzel mit seiner großen Erfahrung einen Riesengewinn für die Austria darstellt”, ergänzt Peer Jaekel, Head of Football der SEH.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

“Als das Interesse der Austria an mich herangetragen wurde, musste ich nicht lange überlegen”, so Gorenzel. Für den neuen Geschäftsführer der Violetten ist es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Er war von 2000 bis 2002 beim FC Kärnten in der Bundesliga und 2. Liga sowie 2012 für den damaligen Regionalligisten Austria Klagenfurt im Trainerstab aktiv. Weitere Stationen im Profibereich waren Austria Wien, der Grazer AK, Rubin Kasan (Russland), 1. FC Kaiserslautern, 1899 Hoffenheim (beide deutsche Bundesliga) sowie Blau-Weiß Linz. Beim TSV 1860 München war der 51-Jährige von 2006 bis 2008 als Co-Trainer des damaligen Zweitliga-Teams, von 2014 bis 2016 als Junioren-Chefcoach und seit Jänner 2018 im Management für die Münchner „Löwen“ tätig.