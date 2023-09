Eröffnung am 19. Juni

Neuer Chef: Er will beliebtem Imbisslokal wieder Leben einhauchen

Maria-Gailer-Straße - Nach mehr als 20 Jahren hängt Claudia Bodner ihre Kochschürze an den Nagel. Andreas Jankowsky wird künftig das Imbisslokal "Heiße Kiste" in der Maria-Gailer-Straße leiten. Wiedereröffnet wird bereits am kommenden Montag, dem 19. Juni 2023.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (155 Wörter)