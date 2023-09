Zeichen für den Erhalt der Biodiversität Grüne beantragen Schutzstatus für steirische Ökoflächen Steiermark - Mit der Naturschutzoffensive wollen die Grünen ein konkretes Zeichen für den Erhalt der Biodiversität setzen. In Anträgen an die Bezirkshauptmannschaften fordern sie die Ausweisung geschützter Landschaftsteile, um natürliche Lebensräume zu bewahren, Artenvielfalt zu fördern und Ökosysteme zu schützen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (266 Wörter) Porträtfoto von Sandra Krautwaschl © Grüne Stmk

Im Windschatten der aktuellen Debatte um das EU-Renaturierungsgesetz, das heute im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments zur Abstimmung steht, haben die Grünen dieser Tage eine steiermarkweite Naturschutzinitiative gestartet: Darin fordern sie die zuständigen Bezirkshauptmannschaften auf, Ökoflächen im jeweiligen Bezirk zu geschützten Landschaftsteilen zu erklären.

Zweckentfremdung von Ökoflächen stoppen

Der Hintergrund: Ökoflächen wurden ursprünglich als Ausgleich für landwirtschaftlich genutzte Flächen geschaffen, um natürliche Lebensräume zu erhalten, die Artenvielfalt zu fördern und Ökosysteme zu schützen. In der Regel handle es sich dabei um Böschungsflächen, Heckenstreifen, Feldraine oder Biotope und andere Feuchtflächen. Untersuchungen hätten jedoch gezeigt, dass viele dieser Flächen nicht fachgerecht gepflegt werden, sondern zum Beispiel als Grünschnittlager oder Sperrmüllabladeplatz genutzt werden. „Im Sinne des Naturschutzes müssen die Bezirkshauptmannschaften dieser Zweckentfremdung einen Riegel vorschieben. Die Ausweisung der Flächen als geschützte Landschaftsteile stellt ein probates Mittel dafür dar“, erklärt die Grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

Appell für eine resilientere Zukunft

Unterstützt wird Krautwaschl dabei von den Grünen Bezirksgruppen, die entsprechende Anträge – samt Liste der betroffenen Grundstücke – an die Bezirkshauptmannschaften richten. In den Bezirken Graz-Umgebung, Leibnitz und Weiz wurden die Anträge bereits eingebracht. Die Anträge in den anderen Bezirken werden folgen. „Wenn es uns gelingt, diese wichtigen Flächen der Natur zurückzugeben, schaffen wir eine wichtige Voraussetzung für eine starke und intakte Natur und für mehr Artenreichtum. Beides brauchen wir dringend, um bestmöglich gegen die Klimakrise gewappnet zu sein“, so Krautwaschl abschließend.