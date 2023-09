Was ist da los? Alarm­glocken schrillten: Klagenfurter Uni­versität wurde evakuiert Klagenfurt - Am Donnerstagvormittag, dem 15. Juni 2023, schrillte der Feueralarm in der Universität Klagenfurt. Sofort machte sich Anspannung unter den Studierenden breit, doch rasch konnte Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich bloß um eine Räumungsübung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) © klagenfurt_elite

“Solche Übungen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt”, erklärt Anna Margarete Landes, Pressesprecherin der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Dies sei gesetzlich so vorgeschrieben. Beteiligt waren sowohl die Sicherheitskräfte der Bildungseinrichtung, als auch hiesige Blaulichtorganisationen. Im Zuge der Übung wurden sämtliche Gebäude evakuiert. “Dies hat auch heuer wieder wunderbar funktioniert”, betont Landes und lobt die Arbeit der Einsatzkräfte. In der Zwischenzeit ist die Übung beendet, die Studierenden konnten wieder zu ihren Lehrveranstaltungen zurückkehren.