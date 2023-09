"Die Sorgen sind groß"

Land sammelt jetzt Wolfskot: Hybridi­sierung soll so gestoppt werden

Kärnten - 400 Nutztierrisse und 450 nicht mehr auffindbare Tiere nach Wolfsangriffen, so lautete die Kärntner Bilanz nach der Almsaison 2022. Heuer wurden bereits 52 Nutztierrisse und 13 Wölfe in Kärnten bestätigt, während die Almsaison gerade erst anläuft. Die Sorgen der betroffenen Landwirte seien groß, so Agrarreferent Martin Gruber.

von Phillip Plattner 3 Minuten Lesezeit (373 Wörter)