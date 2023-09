Aktionstag Bildung

Grazer Freizeit­pädagogen protestieren gegen Reform

Graz - Am 15. Juni wird der bundesweite Aktionstag Bildung abgehalten, um auf die Herausforderungen im Bildungsbereich aufmerksam zu machen. In zahlreichen Städten finden heute Aktionen, Kundgebungen, Demonstrationen statt - so auch in Graz. Auch Freizeitpädagogen rufen zum Protest auf.

von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter)