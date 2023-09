Kulinarische Reise

Asia-Flair am Wörther­see: Pörtschacher Hotel lockt jetzt mit neuem Gastro-Konzept

Pörtschach am Wörthersee - Das Hotel Villa Rainer der Riedergarten Gruppe hat sich kürzlich Christopher Rogy an Land gezogen. Der Jungunternehmer will die Gäste künftig mit asiatischer Küche an den Wörthersee locken.

