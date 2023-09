Bürger selbst machten es möglich Tolle Eigen­initiative: Lölling bekommt neues Lebens­mittel­geschäft Lölling - Die Bürgerinitiative "Unser Gschäft für Lölling" machte es möglich: Lölling hat seit heute, 6.30 Uhr, wieder einen Lebensmittelgeschäft. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) #GOODNews In Lölling hat ein neues Geschäft eröffnet. Anwesend war auch Bürgermeister Josef Ofner (links). © kk / privat

Insgesamt hat Lölling knapp 330 Einwohner, zwei davon, Fritz Pirolt und Walter Neugebauer, wollten sich nicht damit abfinden, dass es bei ihnen kein Lebensmittelgeschäft mehr gab. Sie gründeten den Verein und es scheint sich zumindest am ersten Tag schon ausgezahlt zu haben. Als Vorbild hätte das Geschäft in Hohentauern in der Steiermark gedient, wo seit vielen Jahren ein solches Geschäft betrieben wird. Damit hat der Ort, nach Monaten ohne Lebensmittelgeschäft, nun neben zwei Gasthäusern einen weiteren Treffpunkt.