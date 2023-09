Kommenden Sonntag

IRONMAN sorgt für Straßen­sperren und Änderungen im Bus­verkehr

Klagenfurt - Am kommenden Sonntag, dem 18. Juni 2023, ist es wieder so weit: Der IRONMAN findet statt. Im Zuge des Events kommt es jedoch zwischen 6 und 24 Uhr zu diversen Straßensperren und damit auch zu Umleitungen der KMG-Busse. Betroffen sind die Linien C, 10, 20, 30, 33, 40, 41, 42, 50, 60, 80, 85, 93, 94, 95 und 96.