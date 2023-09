Speaker und Workshops Fifteen Seconds Festival: Für Networker und Start-ups Graz - Am 15. und 16. Juni lädt die Grazer Stadthalle zum gemeinsamen Networking ein. Das Fifteen Seconds Festival bietet ein umfangreiches Programm: Speaker aus aller Welt sind geladen und halten während der zwei Tage Vorträge rund um die Themen Marketing, Nachhaltigkeit, Selbstentfaltung und Selbstständigkeit. Auch Workshops werden angeboten. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (260 Wörter) © 5min.at

Das alljährlich in Graz stattfindenden Fifteen Seconds Festival lockt wieder kreative Köpfe, Jungunternehmer und jene, die es einmal werden wollen, in die Räumlichkeiten der Stadthalle. Auch wir waren für euch vor Ort. Der Lokalaugenschein am Donnerstagvormittag zeigt: Es ist schon einiges los, die Workshops sind am laufen und die Teilnehmer in Gespräche verwickelt.

Zum Event

“Fifteen Seconds ist eine internationale Plattform im Spannungsfeld von Wirtschaft, Innovation und Kreativität, die sich an jeden Menschen richtet, der sich selbst weiterentwickeln, lernen und die Zukunft mitgestalten möchte”, so der Leitgedanke und das Ziel der Veranstaltung. Seit 2014 findet das Event schon in Graz statt. Durch den Austausch bei den Workshops soll der innovative, kreative und unternehmerische Geist angeregt werden. Dadurch dass Unternehmer aus allen möglichen verschiedenen Bereichen zusammenkommen, wird aktiv zu Gesprächen motiviert, um sich über Erfahrungen, Problemstellungen oder andere Themen rund um den eigenen Beruf zu unterhalten.

Die Specials

Hochkarätige Speaker aus der ganzen Welt wurden geladen, um ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz mit den Teilnehmern zu teilen. Auch die Selbstverwirklichung im Beruf spielt bei den Vorträgen immer wieder eine große Rolle. Neben den Reden und den Workshops gibt es auch eine Markthalle, in der verschiedene Unternehmen mit ihren Produkten vertreten sind. Diese können direkt vor Ort erworben werden. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Lokale Betriebe, aber auch kulinarische Kost aus anderen Regionen sollen dafür sorgen, dass während des intensiven Festivals kein zu großer Hunger aufkommt. Am Freitagabend wird es zudem eine Aftershowparty geben.