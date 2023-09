Für kommende Saison VSV-Youngster rückt nach: Florian Lanzinger erhält Jung­profivertrag Villach - Florian Lanzinger (18) ist ein junger, torgefährlicher Stürmer, der aus der VSV-Talenteschmiede stammt. Er erhält bei den Blau-Weißen für die kommende Saison einen Jungprofivertrag und soll sowohl für den EC iDM Wärmepumpen VSV spielen als auch beim Kooperationspartner Kitzbühel in der Alps Hockey League (AHL). von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) © VSV / Krammer

Sein Vater ist eine echte VSV-Legende, sein Bruder ein Leistungsträger im “Adler”-Team, und jetzt steht der nächste Lanzinger am Sprung zu den Profis. “Florian hat sich in den letzten Saisons wirklich stark entwickelt und einen großen Schritt vorwärts gemacht. Er hat viel Potenzial, liest das Spiel gut, hat sehr gute offensive Skills und ist auch torgefährlich. Er ließ bereits im Vorjahr bei seinen ersten Einsätzen im Profi-Team sein Talent immer wieder aufblitzen. Wenn er hart weiterarbeitet, werden wir mit ihm noch sehr viel Freude haben. Ich denke, dass er für den nächsten Schritt bereit ist und langsam an das Profi-Eishockey herangeführt werden kann”, betont VSV-Headcoach Rob Daum.

Bereits fünf Einsätze im VSV-Pro-Team

Lanzinger gilt als junger, spielstarker Offensivspieler mit ausgeprägtem Torinstinkt. Das hat er in den vergangenen Jahren im VSV-Nachwuchs immer wieder ganz deutlich unter Beweis gestellt. So erzielte er in der VSV-U20 in der abgelaufenen Saison in 33 Spielen starke 56 Punkte, davon 28 Tore. Zudem kam er in der Vorsaison auch zu fünf Einsätzen im VSV-Pro-Team in der win2day ICE Hockey League.