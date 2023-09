Zweiter Fachtag Leistbares Wohnen & Co.: Klagenfurt werkelt weiter an neuem Stadt­entwicklungs­konzept Klagenfurt - Das neue Stadtentwicklungskonzept der Landeshauptstadt Klagenfurt zeichnet den Weg für eine nachhaltige Zukunft. Beim zweiten "Klagenfurt STEK-Tag" wurden am Donnerstag, dem 15. Juni 2023, weitere konkrete Strategiefelder erarbeitet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) © StadtKommunikation / Wajand

Kürzlich trafen sich Vertreter aus den Bereichen Stadtplanung, den Stadtwerken, Architekten, Fachabteilungen etc., um die Arbeiten an Klagenfurts neuen Stadtentwicklungskonzept fortzuführen. Der Fokus wurde dabei auf auf folgende Punkte gelegt:

Folgende Punkte wurden im Detail erarbeitet: Energieraumplanung

Klagenfurt klimafit machen

Technologie der Zukunft (Wissenschafts-, Forschungs- und Technologieschwerpunkte)

Standortfaktor Koralmbahn

Mobilitätskonzept in Umsetzung bringen

Lebendige Innenstadt mit Charakter

Die Zukunft des Quartiers (attraktives, leistbares, städtisches Wohnen)

Attraktive Grün- und Freiräume (Erholung, Freizeit und Sport)

Zukunft für Gewerbe und Industrie

Erfolgreicher zweiter Fachtag

“Das neue Stadtentwicklungskonzept markiert einen Meilenstein für eine zukunftsorientierte Stadtplanung. Klagenfurt als klimafitte Stadt, in der die Lebensqualität und -perspektiven von Menschen über alle Generationen im Mittelpunkt stehen”, erklärt Stadträtin Corinna Smrecnik (SPÖ). Ein Schlüsselprojekt des STEK sei unter anderem, Klagenfurt bis 2030 zur Klima-Vorzeigestadt zu machen. Wie bereits bekannt, ist die Landeshauptstadt eine von hundert Städten in ganz Europa, welche an diesem Projekt teilnimmt. Das neue Stadtentwicklungsprojekt ziele außerdem darauf ab, den bereits vorhandenen Raum zu nutzen, sodass ein nachhaltiger, attraktiver Lebensraum entsteht.