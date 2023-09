Trotz Baustelle Neues aus dem Operncafé: Es geht nun wieder in die "alten" Räumlichkeiten Graz - Im Herbst 2023 öffnet das Grazer Operncafé seine Tore für räumliche und kulinarische Erweiterungen. So sollen die bestehenden Räumlichkeiten der Brasserie um rund 100m2 ausgebaut werden, wovon rund 40m2 auf eine neue Tageslichtküche entfallen. Die Bauarbeiten am Opernring 22 haben bereits begonnen und werden voraussichtlich im September 2023 abgeschlossen sein – das Operncafé hat dabei durchgehend regulär geöffnet. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (278 Wörter) © Operncafé

“Ein ‚Logenplatz für die hohe Kunst des Genusses‘ sollte das Operncafé nach der Aiola-Übernahme im September 2020 werden und so gleichermaßen seine knapp 160-jährige Tradition ehren und den Weg in eine erfolgreiche Zukunft und Gegenwart finden”, so heißt es seitens der Betreiber. Als Brasserie und Café wird seither neben altbewährten Kaffeehaus-Klassikern auch mediterrane Ganztagsküche geboten.

Konzept wird von den Gästen gut angenommen

„Es war von Beginn an unser Wunsch, auch als Speiselokal in Graz Fuß zu fassen“, erklärt Gernot Büttner-Vorraber, Inhaber des Operncafés. Gemeinsam mit Geschäftspartner Alexander Robin betreibt er seit nun fast drei Jahren das traditionsreiche Lokal am Opernring und blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück. „Dass unser Restaurant-Konzept von den Gästen so gut angenommen wurde, hat uns einerseits mit unglaublich viel Dankbarkeit erfüllt, andererseits haben wir dadurch inzwischen unsere räumlichen Kapazitäten ausgeschöpft“, ergänzt Robin.

Zurück zum Ursprung

Mit der Übernahme der Räumlichkeiten des ehemaligen Samsung-Shops gleich nebenan am Opernring 22 setzt das Operncafé aber nicht nur einen weiteren Schritt Richtung Zukunft, sondern besinnt sich auch ein Stück weit auf seine Wurzeln zurück – so war ebendiese nun gewonnene Fläche bereits von 1920 bis 1953 Teil des damaligen ‚Opernkaffee mit Opernbar‘.

Zum Design

Auch optisch sollen sich die „alten-neuen“ Räumlichkeiten sowohl am Bestehenden orientieren als auch frischen Wind mitbringen: „Das geplante Interieur soll eine nahtlose Verbindung zwischen dem derzeitigen und dem neuen Restaurantbereich herstellen”, erklärt Judith Schwarz, die bereits 2020 das Interior Design des Operncafés entworfen hat, „lediglich bei der Farbwahl werden wir vom gewohnten Mauve abschweifen und mit gedeckteren Blautönen arbeiten“, ergänzt sie.