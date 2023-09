Sie soll bleiben Budgetkürzungen im Advent: Das geschieht jetzt mit der Eiskrippe Graz - Kürzlich wurden Überlegungen angestellt, dass Budgetnöte die traditionelle Grazer Eiskrippe zum Schmelzen bringen könnte. Die KPÖ darf nun Entwarnung geben: Die Eiskrippe soll auch in diesem Jahr in üblicher Manier den Landhaushof schmücken und für besinnliche Stimmung sorgen. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) © Stadt Graz/Fischer Artikel zum Thema Advent: Bringen Budget­nöte die Grazer Eis­krippe zum Schmelzen?

Aufgrund von Budgetnöten wurden mögliche Einsparungen hinsichtlich des kommenden Advents verkündet. Bei diesen Überlegungen stand ebenfalls im Raum, dass diese Kürzungen das Aus für die traditionelle Eiskrippe im Landhaushof bedeuten könnten. 5 Minuten berichtete.

KPÖ kritisiert Wirtschaftsstadtrat Riegler

Es ist noch lange hin bis Weihnachten – und noch länger bis Weihnachten 2024. Dennoch wird darüber schon breit diskutiert. Das liegt laut KPÖ vor allem daran, dass Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP) angekündigte, im Zuge der anstehenden Neuausschreibung eine Erweiterung des Angebots und der Standorte in Angriff nehmen zu wollen. Um diese Pläne zu finanzieren, stellte der ÖVP-Stadtrat in den Raum, die Eiskrippe einzusparen. „Damit würde ein ebenso schöner wie identitätsstiftender Bestandteil des Grazer Advents verloren gehen“, kritisiert KPÖ-Wirtschaftssprecherin Daniela Katzensteiner.

Eiskrippe als wesentlicher Teil des Grazer Advents

Dass Ideen, den Grazer Advent auszuweiten, gesponnen werden, sei laut KPÖ legitim. Kritisiert wird aber, dass Riegler Expansionspläne in einer Zeit wälze, in der klar ist, dass das angespannte Grazer Budget gesichert werden muss, so Katzensteiner. Bis 2024 ist aber noch Zeit – etwa um Kooperationen mit dem Land Steiermark, Sponsorings aus der Wirtschaft oder dem Tourismusverband zu suchen. Einfach die seit 1996 bewährte und beliebte Eiskrippe zu streichen, kann und darf hier nicht die Lösung sein, betont die KPÖ.

“Die Krippe darf nicht schmelzen”

Nur gegen die Stimmen von ÖVP und KFG beschloss der Grazer Gemeinderat Katzensteiner dringlichen Antrag, den zuständigen Wirtschaftsstadtrat Rieger dazu aufzufordern, „eine etwaige Ausweitung der Weihnachtsmärkte so zu planen, dass die bewährte und beliebte Eiskrippe im Landhaushof auf jeden Fall erhalten wird.“