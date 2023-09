Aushang in der Widmanngasse

Juwelier nimmt Ein­brecher aufs Korn: "Möchte zum brillanten Einbruchs­versuch gratulieren"

Villach - Zweimal in zwei Wochen versuchte ein bisher unbekannter Täter das Schaufenster des Juweliers Schützlhoffer in der Villacher Innenstadt einzuschlagen. Beide Male ist derjenige kläglich am Panzerglas gescheitert - wir haben berichtet. Während die Polizei auf Hochtouren ermittelt, wendet sich Geschäftsinhaber Gerald Schützlhoffer nun mit einer persönlichen Nachricht an den Täter.