Polizei ermittelt

Einbruch im Bezirk Feld­kirchen: Täter schlich sich tagsüber in die Wohnung

Bezirk Feldkirchen - Am helllichten Tag schlich sich ein bisher unbekannter Täter am Mittwoch, dem 14. Juni 2023, in die Wohnung eines Ehepaares im Bezirk Feldkirchen und stahl Bargeld und eine Goldmünze. Jetzt ermittelt die Polizei.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (51 Wörter)