Polizei ermittelt Diebstahl in Wolfs­berger Schule: Balken­mäher aus Geräte­halle entwendet Bezirk Wolfsberg - Zwischen dem 11. und 15. Juni 2023 wurde ein Balkenmäher aus der Gerätehalle einer Schule im Bezirk Wolfsberg gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise. von Tanja Janschitz

Bisher unbekannte Täter schlichen sich zwischen dem 11. und 15. Juni 2023 in die frei zugänglichen Gerätehalle einer Schule im Bezirk Wolfsberg. In der Folge stahlen sie einen Balkenmäher im Wert von mehreren Tausend Euro, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln nun in dem Fall.