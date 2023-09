Gastro-News Asia-Küche expandiert: Ra­men, Rolls und noch mehr Ramen Graz - Es gibt wieder einige Gastro-Neuigkeiten zu verkünden: Das "Maykay" wird noch im Juni einen zweiten Standort mit neuem Konzept in der Sporgasse eröffnen. Vor allem Rolls soll es dort geben. Beim Jakominiplatz-Stand wurde das Angebot ausgeweitet: Jetzt gibt es auch Ramen. Diese werden demnächst auch in den ehemaligen Räumlichkeiten des "LIU Asia" serviert, das jetzt zum "Ramen Makotoya" wird. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) Artikel zum Thema Zweiter Maykay in der Spor­gasse: Wann wird das Lokal öffnen?

Erst kürzlich kündigte das Lokal “Maykay” an, einen zweiten Standort in der Sporgasse zu eröffnen. 5 Minuten berichtete. Mitte Juni hat es seitens der Betreiber geheißen, solle aufgesperrt werden. Die Türen sind noch geschlossen, die Eröffnung lässt noch auf sich warten. Die Inhaber haben zuvor gegenüber 5 Minuten betont, dass es leider zu Lieferverzögerungen gekommen ist und ohne die nötige Ausstattung kann der Betrieb noch nicht starten.

“Maykay” erweitert Angebot

Einen Standort hat das “Maykay” am Jakominiplatz. Dort werden warme Reispots serviert. Auch hier gibt es eine Neuerung zu verkünden: Es gibt nun auch Ramen im Sortiment. Diese werden auf der Rückseite des Standes in einer eigenen Location angeboten. Es gibt sowohl Indoor- als auch Outdoor-Sitzmöglichkeiten.

Sporgasse ist nun auch Ramen-Hotspot

Es gibt noch mehr Gastro-News aus der Sporgasse. Die Asia-Kette “Ramen Makotoya”, die bereits mit vier Standorten in Wien vertreten ist, kommt jetzt nach Graz. In den ehemaligen Räumlichkeiten des “LIU Asia” wird es die traditionell japanische Nudelsuppe geben. Die Eröffnung findet bereits nächste Woche statt. “Wir sind noch nicht ganz fertig, vielleicht schaffen wir es am 20. Juni. Allerspätestens aber am Donnerstag wollen wir aufsperren“, so berichten die Betreiber gegenüber 5 Minuten.