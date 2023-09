"Gerade in Kriegszeiten" Die KPÖ fordert: "Airpower soll abgeschafft werden" Steiermark - Die Airpower soll schon im kommenden Jahr 2024 wieder stattfinden. Als Zeichen für Frieden und Umweltschutz fordert die KPÖ nun die Abschaffung dieser Militärshow. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (279 Wörter) © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Artikel zum Thema Jetzt fix: Nächste Airpower hebt bereits im September 2024 ab!

Die Airpower soll wieder stattfinden. 5 Minuten berichtete. “Die Airpower – eine Veranstaltung, die aus der Zeit gefallen ist”, so das Fazit der KPÖ. Das Thema hat für kontroverse Standpunkte innerhalb der Politik gesorgt. Neben der KPÖ stellten sich Grüne, NEOS und die SPÖ Obersteiermark West gegen diese militärische Leistungsschau. Auch ÖVP-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl zeigte sich damals skeptisch, wie die KPÖ berichtet. Eine Petition im Murtal forderte die Absage.

“Kriegsgerät ist kein Entertainment”

Heute wurde bekannt: Die Airpower soll schon 2024 wieder stattfinden. Dieser geplante Ausbruch aus dem üblichen Drei-Jahres-Takt sorgt laut der KPÖ in höchsten Bundesheer-Kreisen für Kritik, die Organisation werde vor „eine große Herausforderung“ gestellt. Die KPÖ fordert nun die Abschaffung der Airpower. „Besonders in Zeiten wie diesen, wo in Europa wieder Krieg tobt, finde ich es makaber, die Bevölkerung mit tödlichen Waffen zu bespaßen. Kriegsgerät ist kein Entertainment! Die 1,6 Millionen Euro Steuergelder, die die Landesregierung für diese Militär-Show zur Verfügung stellt, wären in unseren Kindergärten, Spitälern oder für sozialen Wohnbau unendlich besser eingesetzt“, so die KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Lärm-, Verkehrs- und Abgasbelastung

Der Knittelfelder KPÖ-Stadtrat Josef Meszlenyi unterstreicht diese Forderung: „Die KPÖ tritt als Friedenspartei seit Jahrzehnten für die Abschaffung dieser unsäglichen Militärshow ein. Für uns im Murtal bedeutet die Airpower massive Lärm-, Verkehrs- und Abgasbelastung. Dass unsere Region aus politischen Kalkül schon im Superwahljahr 2024 wieder ungefragt zur Bühne für Kriegsgerät und Spitzenpolitiker wird, lehnen wir entschieden ab. Es ist unehrlich, in Sonntagsreden von Frieden und Umweltschutz zu schwadronieren und dann die Airpower gegen alle Widerstände durchzuziehen.“