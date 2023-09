Schöne Aktion! Villach pflanzt ersten Friedens-Kaki Villach - Am 20. Juni gibt es eine Österreich-Premiere: In Villach wird ein ganz besonderer Kaki-Baum gepflanzt – ein Abkömmling jenes Baums, der vom Atombombenabwurf im Jahr 1945 schwer beeinträchtigt wurde, aber wie durch ein Wunder überlebt hat. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (149 Wörter) © Pexels / ROMAN ODINTSOV

Einem japanischen Gärtner und einem Künstler ist es gelungen, den Baum wieder zum Tragen von Früchten zu bringen. Setzlinge dieses Baumes werden seither in aller Welt verteilt und von Schulklassen und Friedensgruppen betreut. Sie sind Symbole des Friedens und des Respekts vor der Natur. Mit dem Kaki, der am kommenden Dienstag, dem 20. Juni 2023, im „Grünen Eck“ im Park des Stadtmuseums in Villach gepflanzt werden soll, kommt diese Aktion nun erstmals auch nach Österreich.

Zeichen des Friedens

“Wir wollen in unserer kriegerischen Zeit ein kleines Zeichen des Friedens setzen”, erklärt Werner Wintersteiner vom Verein „Erinnern“ die Motive der Initiatoren. “Damit entsteht ein permanentes Friedenssymbol, das genutzt werden kann, um besonders der Jugend die Botschaft ‘Nie wieder Hiroshima und Nagasaki’ lebendig nahezubringen.” Die Aktion wird vom Stadtmuseum, dem Jugendrat und der Stadt Villach und den beiden Villacher Gymnasien unterstützt. Die Kaki-Pflanzung findet um 15 Uhr statt.