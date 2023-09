Verleihung

Kärntner für sportliches En­gagement aus­gezeichnet

Klagenfurt - Verdienste rund um den Sport und das Funktionärswesen standen am Mittwoch im Mittelpunkt: Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Landessportdirektor Arno Arthofer verliehen zwei Sportleistungsmedaillen in Silber, sechs Sportverdienstzeichen in Gold, eines in Silber und eines in Bronze.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) #GOODNews